擺脫偷渡天堂惡名 澎湖海空全力防堵中油前執行長徐漢偷渡

海巡署加派安檢人力，全力防堵海運成為偷渡缺口。（記者劉禹慶攝）

澎湖四面環海、海岸線綿長，極易成為私梟走私偷渡天堂，曾涉及三聯集團吸金22億元案的負責人徐少東也因棄保，由澎湖海道潛逃出境，現中油前執行長徐漢涉貪宣判前夕，拆卸電子腳環落跑，引發全國嘩然，因擔心循徐少東模式，借道澎湖潛逃出境，澎湖檢警岸巡已加強戒備，尤其3月底布袋至馬公藍色公路重啟，更是重中之重。

前中油執行長徐漢涉貪涉貪2700萬元，判決前夕棄保潛逃，從高鐵轉台鐵再搭計程車南下屏東萬巒，剪斷電子腳鐐失聯，疑有高人指點，雖然與澎湖有一海之隔，但有了徐少東前車之鑑，外傳其可能先潛逃至離島澎湖等地，再伺機逃往中國，讓澎湖檢警及岸巡單位大為緊張，加強港口查緝措施。

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由於澎湖國際海上花火節即將升空，正式揭開澎湖觀光旺季序幕，嘉義布袋藍色公路將於3月底啟動，屆時每日數千上搭船，將是其混水摸魚最好時機。徐少東模式就是持假證件，由嘉義布袋搭船抵達澎湖，再伺機搭船前往外海，由接應船隻潛逃至國外，至今仍逍遙法外，因此各相關單位都持高度警戒。

澎湖對外主要仰賴海空運，由於空運安檢為航警與安檢人員共同查驗，層層把關之下，不容易矇混過關；但船運則主要仰賴岸巡人員執行，屢次傳出持假證件闖關成功案例，因此港務及海巡主管單位，已加強證件查驗工作，防堵偷渡缺口，避免澎湖淪為偷渡天堂。

澎湖至嘉義藍色公路，三月底正式啟動。（記者劉禹慶攝）

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