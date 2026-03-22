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    首頁 > 社會

    男子從後方環抱男服務生還強吻 法院判拘20日

    2026/03/22 10:01 記者吳昇儒／台北報導
    台北地院近日審結，認定孫男觸犯性騷擾罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。（記者吳昇儒攝）

    台北地院近日審結，認定孫男觸犯性騷擾罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。（記者吳昇儒攝）

    台北市1名孫姓男子去年8月23日晚間7時43分在餐廳內用餐，趁1名男服務生協助客人烤肉未留意之際，竟從後方偷襲式環抱對方，還親吻被害人臉頰。服務生趕緊推開孫男，並報警處理。台北地院近日審結，認定孫男觸犯性騷擾罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

    檢警調查，案發當日孫男前往某烤肉餐廳用餐，見1名男服務生背對著自己，在幫其他桌客人烤肉，突然起身，從後方環抱對方，強吻臉頰。

    孫男應訊時，向檢警承認有環抱親吻對方，但卻辯稱當時是因為喝了酒，覺得好玩，才會有這樣的行為，並無性騷擾意圖。

    法官審理後認為，孫男與被害服務生素不相識，首次見面，且當時服務生正在桌邊幫其他客人烤肉，雙方並無任何情誼。案發當時正值服務生上班時間，難認定有要與孫男玩耍之意。

    而孫男自稱是受酒精影響才做出環抱、親吻男服務生，但依照監視器畫面顯示，孫男仍有使用手機，可見意識清醒，因此認定孫男自稱酒醉，屬卸責之詞。

    法官認定，孫男的行為已經觸犯性騷擾罪，考量其有意與被害人和解，但最終未能調解成功，且仍未承認犯行，故判處孫男拘役20日，得易科罰金2萬元。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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