女子遊駁二遺落錢包 成2嫌提款機失金8000元

女子遊駁二遺落錢包，傅男偷偷取走1千元，再把錢包放回原處。（民眾提供）

鄭姓女子遊高雄駁二藝術特區翹翹板裝置後，不慎將裝有錢包的隨身紙袋遺留現場，傅姓男子見狀疑偷取錢包內1張千元鈔花用，再把錢包放回紙袋。

另一名許姓男子隨後騎單車經過也發現紙袋，偷偷將錢包拿走，再到附近隱密地點翻開錢包，涉嫌將錢包內現金（約7000元）取走，被害人發現錢包不翼而飛，報警逮獲傅、許2嫌，今天均依侵佔罪嫌函送法辦。

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鄭姓女子於駁二藝術特區翹翹板裝置遊玩後，遺留一只紙袋與錢包，未料返回查看時已不翼而飛，隨後警方於駁二塔室外機旁發現錢包，但清點後短少現金8000餘元。

警方調閱監視器，發現步行的傅姓男子（約52歲）撿拾紙袋後，抽取錢包內財物後，將紙袋及錢包丟棄後離去。

隨後另一名騎乘腳踏車的許姓男子（約70歲）也撿走錢包，最後棄置於駁二塔室外機旁，後續警方將兩名嫌疑人通知到案，2人互不相識，對案情均避重就輕，傅稱只暗槓1000元花用，以為失主不會察覺。

許男則矢口否認拿走現金7000元，警方仍根據調查結果，依照刑法侵佔遺失物罪嫌將2人送辦。

女子遊駁二遺落錢包，成2嫌提款機，單車男隨後撿走錢包並扔棄，疑取裡面現金。（民眾提供）

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