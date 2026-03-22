離譜老爸家暴、養小三、拋妻棄子還要求扶養 法官判免扶養

屏東地方法院。（資料照）

大貨車司機阿榮（化名）年輕時打老婆、養小三，還曾偷拿老婆身分證向地下錢莊借錢，甚至偷女兒繳學費的錢，拋妻棄子數十年，任由老婆為了生計做手工髮飾、賣黑輪，獨自養育4名子女長大，阿榮年老後竟要求老婆、小孩負起扶養之責，屏東地方法院法官審理後，裁定皆免除扶養，老阿榮得為自己的年輕荒唐行為負責。

69歲的老阿榮年邁無工作能力，名下無資產可維持生活，向屏東地方法院聲請要求老婆和小孩要負起扶養之責，法官審理時，阿榮的小孩說，阿榮年輕時為大貨車司機，經常沒回家，從未負起扶養子女之責，在外有小三，對家人冷落，生活毫無聞問，從未盡過父親之責，不僅拋妻棄子，更常常對母親要錢，如果不給便借酒毆打母親，讓人心生恐懼，在唸小學時阿榮就離家未返，讓母親以一己之力做手工髮飾、經營黑輪攤來養育子女，生活壓力很大，阿榮甚至還向母親要錢，讓家中環境愈發困窘，當家人付不出房租時，僅能四處搬家以躲避房東追討，生活很苦。

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阿榮的老婆表示，阿榮很過份，曾偷了盤讓黑輪攤的錢10幾萬元，連給小女兒讀高中的錢也被拿走，更拿她的身分證去地下錢莊借了3萬元，讓家中生計陷入困境，孩子從國中、高中就要半工半讀，相當辛苦，這種不負責任的父親還要孩子扶養不公平。法官在審理後裁定妻子及子女全部免除扶養義務。

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