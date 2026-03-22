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    首頁 > 社會

    中國鐵殼船進水 擱淺於東引北澳口 無人傷亡

    2026/03/22 09:01 記者俞肇福／綜合報導
    中國鐵殼漁船「閩連漁63896」於3月20日晚間因船艙進水棄船後，隨東北季風漂流，最終擱淺於馬祖東引鄉北澳口礫灘。（連江縣政府提供）

    中國鐵殼漁船「閩連漁63896」於3月20日晚間因船艙進水棄船後，隨東北季風漂流，最終擱淺於馬祖東引鄉北澳口礫灘。（連江縣政府提供）

    一艘中國鐵殼漁船「閩連漁63896」於3月20日晚間因船艙進水棄船後，隨東北季風漂流，最終擱淺於馬祖東引鄉北澳口礫灘，現場並傳出柴油外洩與海漂垃圾污染情形，影響當地海域與岸際環境。連江縣政府環境資源局（簡稱環資局）指出，今天（22日）15時30分召開應變會應，確認最終處理方式。

    據了解，該漁船來自中國福建省連江縣黃岐鎮赤澳村，當晚因船艙大量進水，船上數名船員緊急棄船逃生。期間，另外一艘中國漁船適時趕抵救援，將全數船員安全接駁載運回中國連江縣，無人傷亡。

    當地漁民指出，閩連漁63896在漁民棄船後，並未立即沉沒，而是在東北風持續推送下，逐漸漂入東引北澳口並擱淺於礫灘。由於船體持續進水並產生傾斜，船上柴油外溢，氣味甚至遠飄至南澳聚落一帶；同時，船上塑膠容器等物品亦隨海浪沖上岸，散落於岸際，造成環境污染疑慮。

    環資局表示，21日16時到現場查看無漏油情形，並訂於今日15時30分召開第2次應變會議，屆時將確認最終處理方式及執行計畫。

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