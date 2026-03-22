古董、虛擬幣大師攏係假！台中這分局3天狂攔4詐 980萬血汗錢險噴飛

女子差點匯款390萬元給詐團。（民眾提供）

詐騙集團接連出招，但都在關鍵時刻被警方與銀行聯手攔下，台中市第六分局統計，近期光是短短3天內，連續成功阻詐4起案件，守住民眾高達980萬元血汗錢，提醒民眾遇高額借貸、投資邀約，或要求匯款至指定帳戶等情形，務必提高警覺。

六分局指出，一名女子在網路結識自稱「投資高手」網友，對方大力推銷「古董投資」聲稱穩賺不賠，讓她心動不已，甚至前往銀行準備匯出300萬元，行員察覺合約內容空泛、收款公司與古董毫無關聯，立即通報警方，員警到場後逐一分析對話與投資內容，指出這是典型假投資詐騙，阻止匯款。

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另張姓女子聽信友人介紹投資股票，打算匯出100萬元由對方代操，面對警方詢問卻無法說明投資細節，僅稱「朋友很可靠」，員警當場提醒「代操投資」常見詐騙手法，勸導「信人不如信己」，成功讓她打消念頭；此外，一名女子半年前結識男性友人，對方以購屋頭期款不足為由借款390萬元，承諾3個月後歸還，行員察覺說詞有異通報警方，員警分析相關詐騙案例後勸阻匯款。

還有一名男子受網路投資群組影響，準備提領190萬元投資虛擬貨幣，面對行員詢問神情緊張、說詞反覆，警方到場後耐心勸說，男子才坦承實情，最終放棄提款，警方指出，這4起案件皆屬常見詐騙手法，特徵包括標榜穩賺不賠、急迫要求匯款、資訊不透明等，呼籲民眾投資應循正規管道，對於來路不明投資機會務必提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男子誤信「虛擬幣大師」險噴飛190萬元。（民眾提供）

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