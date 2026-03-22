無sim卡機遺失 台東成功警從桌布找線索尋回失主

新豐派出所警員吳政聰從桌布特徵解碼，將手機物歸原主。（記者黃明堂翻攝）

日前有民眾在成功鎮上拾獲一支手機並交由成功分局新豐派出所處理，手機外觀無明顯特徵，且未裝設SIM卡，無法透過一般方式查詢失主身分，使尋找過程相當困難。面對看似毫無線索的遺失物，新豐派出所警員吳政聰並未因此放棄，從桌布特徵解碼，歷經長達10天努力，終於物歸原主。

吳政聰反覆檢視手機外觀及可見資訊，最終從手機桌布畫面中發現關鍵線索。該桌布背景隱約呈現出特定地景與建物輪廓，讓吳員憑藉平時深耕轄區、對地方環境瞭若指掌的經驗，研判拍攝地點極可能位於派出所轄內。

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為求證此一判斷，吳員利用勤務之餘親自前往可能地點逐一比對，並挨家挨戶詢問附近住戶，即使過程繁瑣、耗時，仍秉持「多看一眼、多問一句」的精神持續追查，展現警察對為民服務工作的細膩與堅持。歷經長達10天鍥而不捨的努力，終於順利找到手機失主，成功將遺失物物歸原主。

失主表示，由於手機未裝SIM卡，原本不抱任何找回的希望，沒想到警方竟憑一張桌布線索就能找上門，讓人既驚喜又感動，對員警的用心與執著深表肯定。

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