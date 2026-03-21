趁女友吃安眠藥昏睡性侵還錄影 色男友不認罪下場慘了

一名男子趁女友吃安眠藥昏睡，趁機性侵還拍影片，女友發現後氣炸提告，男子否認犯行，被台中地院依乘機性交罪，判處3年6月徒刑。（記者陳建志攝）

台中男子阿雄（化名）和女友小美（化名）分分合合，2023年趁她服安眠藥後，將她載到汽車旅館性侵，還錄下影片，小美隔年才從手機發現影片，因阿雄不認錯對他提告。台中地院審理時，阿雄辯稱，兩人是合意性交，否認乘機性交，法官不信，依乘機性交罪，判處3年6月徒刑，可上訴。

判決指出，男子阿雄（化名）和小美（化名）是分分合合的男女朋友，2023年7月27日晚間，阿雄趁小芬在車上吃了安眠藥後，將她載到台中大里一家汽車旅館，趁她昏睡脫掉衣褲性侵，還錄下性交過程，直到2024年5月，小美無意間在阿雄手機看到這段影片質問，才得知上情，因阿雄覺得「男女朋友都一起洗澡睡覺了，我為什麼不能做？」，讓小美覺得不認錯，氣的報案提告。

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台中地院審理時，阿雄坦承有和小美發生性行為，也有錄下性交過程，但否認乘機性交，辯稱有得到她的同意，兩人是合意性交，性交過程中，小美是自己脫掉衣褲，當時是有意識的。並稱知道她有吃藥，但不知道是吃安眠藥，且那時是分手後復合階段，兩人屬交往狀態。

法官依據影片，以及小美看過影片後傳訊息給姊姊「主要根源就是他無法認知到自己有犯錯，包括對我的性侵，他覺得男女朋友都一起洗澡睡覺了，我為什麼不能做」、「你正常人合意性交都會有溝通互動前戲吧，我躺在那裡沒有呻吟、沒有聲音、有點反應動作都沒，跟屍體一樣，卻跟我說合意性交？」認定小美確實不知情。

台中地院法官認為，阿雄為逞一己私慾，欠缺對他人性自主權及身體權的尊重，審酌犯後否認犯行，雖與告訴人和解，但僅履行部分賠償，依乘機性交罪判處3年6月徒刑，可上訴。

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