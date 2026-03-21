郵局去年警示帳戶減4千戶！ 上半年50台ATM試辦「遮臉提款」示警防詐

財政部推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，台南的郵局ATM試辦口罩辨識告警，市長黃偉哲實際測試。（資料照，記者劉婉君攝）

有鑒於詐騙集團車手去ATM領錢時，常會戴口罩或安全帽以躲避警方追查，財政部推動銀行ATM導入人臉遮蔽示警功能，要求8大公股銀行率先建置，中華郵政也宣布，今年上半年擬在40至50台郵局ATM導入臉部遮蔽示警。另外，在警示帳戶上，郵局去年較前年度累計減少約4000戶，降低比例15%，整體呈現下降趨勢。

為加強打詐，防範詐騙車手提領及轉帳詐騙，財政部要求8大公股銀行建置防詐ATM，即ATM導入「AI臉部辨識防詐模組」，若民眾配戴帽子、口罩、墨鏡等，ATM會跳出警示並要求露臉才可操作，邊通話邊轉帳系統也會跳出防詐提醒。目前全台郵局約有3180台ATM，規劃今年上半年在40-50台ATM導入相關功能，目前正在測試，觀察上線情況、評估擴大導入範圍。

請繼續往下閱讀...

為減少人頭帳戶，中華郵政表示，該公司對警示帳戶持續強化整體防詐與阻詐機制，去年度警示帳戶較前年度累計減少約4000戶、降低比例15%，整體呈下降趨勢，防詐管控措施成效頗佳。

中華郵政指出，為有效降低警示帳戶數，持續滾動檢討並優化相關措施，包括嚴格審核開戶流程、落實關懷提問機制、強化高風險及人頭帳戶辨識管理，並加強民眾防詐宣導與員工教育訓練，提升第一線同仁的警覺與應對能力。同時，也會透過與金融同業及警政單位合作，運用科技與AI模型分析交易樣態，強化異常交易預警與攔阻機制，並進行情資分享與宣導合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法