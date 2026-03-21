IG公益盲盒抽獎藏陷阱 刑事局籲：小心防詐

刑事局與大大數位基金會今日上午在台北市政府前廣場共同舉辦「讓愛永續」捐血嘉年華活動，台北市長蔣萬安與謝震武律師也受邀出席。（記者鄭景議翻攝）

刑事局與大大數位基金會今日上午在台北市政府前廣場共同舉辦「讓愛永續」捐血嘉年華活動，預計串連全台7縣市募集15000袋熱血。台北市長蔣萬安與謝震武律師也受邀出席，現場除了呼籲民眾挽袖捐血緩解血荒，刑事局也特別設置攤位提醒民眾，近期有詐騙集團利用「盲盒抽獎」等名義偽裝公益活動，導致熱心民眾慘賠29萬餘元，呼籲愛心不容被詐騙利用。

今日在台北市政府前廣場舉辦的捐血活動，從上午10時持續至16時。大大數位基金會與台北市警局協同合作，從南到北串連台中、苗栗、新竹、桃園及雙北，匯集7縣市力量，目標募集15000袋醫療用血。蔣萬安市長下午在記者會中號召全民投入，強調在寒流與連假期間血庫庫存容易偏低，這項公益行動能及時守護醫療用血安全。

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刑事局在活動現場指出，詐騙集團近期常針對熱心公益的民眾行騙。警方舉例，1名林姓被害人日前在IG上看見一則假冒公益團體的抽獎廣告，宣稱只要進行「公益捐款」即可獲得「盲盒」或「轉盤」抽獎機會，並導引至精美的假網站。林男捐款後被誘騙加入假客服LINE領獎，對方卻以帳戶未認證及需支付手續費為由，引導其視訊通話操作網銀，最終導致林男損失29萬餘元。

針對這類「披著公益外衣」的詐騙陷阱，刑事局提醒民眾，在網路上看到各類公益或抽獎活動時，應先向主辦單位官方管道確認真偽。在進行網銀匯款前，必須核對對方帳戶名稱與活動發起者是否相符，且絕對不要將OTP驗證碼提供給任何人。

警方表示，今日前來捐血的民眾除了能領取防詐宣導小禮與精美禮盒，更能透過現場解說提升識詐能力。民眾在捐出熱血救人的同時，也要顧好自己的荷包，落實熱血兼防詐，共同維護社會的安全與安定。

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