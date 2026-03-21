不是隨機攻擊！北市興隆路討債變血案 男子當街持刀傷人被逮

24歲黃姓男子昨日下午在台北市文山區興隆路2段因債務糾紛，持折疊刀攻擊26歲林姓男子。（記者鄭景議翻攝）

24歲黃姓男子昨日下午在台北市文山區興隆路2段因債務糾紛，持折疊刀攻擊26歲林姓男子，導致林男臉部及手部遭到劃傷，驚慌向路人求救。由於案發地位處住宅區，一度在網路社群引發「隨機砍人」的恐慌傳言。文山二分局警方獲報後火速趕抵，當場將仍在現場徘徊的黃男逮捕並查扣凶器，同時嚴正澄清本案為特定債務衝突，並非無差別攻擊，請民眾切勿驚慌。

文山二分局調查，昨日15時56分許接獲報案，指稱興隆路2段一帶有人持利器傷人。員警抵達現場時，發現26歲林姓被害人身上有明顯血跡，隨即由救護人員將其送往萬芳醫院就醫。林男向警方表示，他與24歲黃姓男子有金錢糾紛，昨日雙方碰面後，黃男疑似不滿遭其催討債務，情緒失控下竟掏出折疊刀朝他揮砍，他本能以手阻擋，造成臉部與手部受創流血。

請繼續往下閱讀...

由於受傷的林男大聲呼救，引起路過民眾側目，消息隨即被轉傳至網路社群，導致地方人士誤以為發生隨機攻擊事件。警方抵達時，涉案的黃男並未逃離，仍在現場周邊徘徊，員警隨即上前將其壓制上銬，並在現場查扣作案用的折疊刀1把。林男經院方包紮處置後，目前傷勢穩定並無生命危險，隨後也對黃男提出告訴。

全案詢後，警方將黃男依涉嫌殺人未遂及傷害罪嫌，移送台北地檢署偵辦。文山二分局呼籲，民眾若遇到糾紛應循法律途徑或理性管道協調解決，切勿因一時衝動使用暴力，否則不僅無法解決問題，更須面臨法律重刑。警方將持續強化巡邏密度，維護市民的生活空間安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法