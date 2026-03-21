強化消防安全 高雄市消防局深入工廠救災演練

消防局深入長興材料等工廠，教導員工以現有設備滅火。（記者陳文嬋攝）

高雄市消防局為強化工廠消防安全，派遣專業教官深入長興材料等工廠舉辦救災訓練，模擬工廠危險物品洩漏起火，教導員工以現有設備滅火，提升員工緊急災害應變能力，讓每個人都有自我守衛能力。

由第五大隊派遣專業教官到場，結合理論與實作演練，深入解析消防知識與滅火技巧，第一階段講授火災基本概念及搶救流程，結合近年工廠火災案例，並於訓練場設施，進行開放空間滅火演練，模擬廠區危險物品於防液堤內洩漏起火，教導員工利用廠內滅火器、消防栓及固定式砲塔等既有消防設備進行滅火操作，透過實火演練過程，讓員工學習到如何在火場中做出正確應對。

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第二階段進行火災搶救綜合演練，針對廠區成品庫房及室內外儲槽起火燃燒等情境，結合廠內自衛消防編組啟動，模擬在消防隊抵達前，進行各項災害應變處置作為，並確認實際執行應變能在規定時間內完成，以強化場所自衛消防編組能力。

最後由教官提出各項檢討與建議，雙方進行互動式研討；長興材料路竹廠長周志剛感謝消防局長期協助辦理消防演練，不僅讓員工獲得寶貴經驗，也清楚了解火災發生時各自的角色與任務，守護企業安全。

消防局第五大隊長莊祐佳表示，「自己的財產，自己保護」是近年持續向各類場所推廣的重要觀念，也是落實防火管理制度的核心精神；企業平時應建立完善自衛消防編組與應變機制，定期演練使員工熟悉通報流程、避難引導、初期滅火及安全防護區劃等應變作為，確保災害發生初期能即時有效處置。

消防局派遣專業教官深入長興材料等工廠舉辦救災訓練。（市府提供）

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