莊瑞雄東港服務處深夜遭闖入 嫌鬼扯「王爺指派」被逮

陳男昨天深夜9點闖入莊瑞雄服務處。（莊瑞雄服務處提供）

立委莊瑞雄於屏東東港光復路上的服務處，昨（20日）深夜9時許遭不明男子闖入，該男子先將門踢壞後潛入服務廳間並翻箱倒櫃，直到後方宿舍的服務處人員出來查看才逃跑，但隨後竟又出現在犯案現場，還鬼扯「王爺指派他來的」，對話過程中，員警聞訊登門，將疑嫌繩之以法。

服務處人員指出，該名男子先是用腳踹壞拉門門鎖，進入服務處後就開始翻箱倒櫃，連辦公桌的抽屜也拉開，後續直到服務處人員查覺為何大廳燈被打開出來查看，這才發現該名詭異的陳姓男子。

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令人傻眼的是，陳男逃離後不久竟又再度回到服務處前，服務處人員機警與男子對話，而該名男子竟鬼扯是「王爺指派他來」，人員拖住男子行蹤後，也讓已聞訊的警方有時間到場，當場將嫌犯繩之以法，據悉，陳男向來為東港頭痛人物，也曾跑到廟宇鬧事，警方現仍在釐清犯嫌動機。

莊瑞雄聞訊後立刻致電慰問服務處人員，所幸除驚嚇外並無大礙。莊瑞雄表示，東港服務處不僅是立委服務處，也是子弟兵呂少麒參選縣議員的競選總部，平時秉持開放精神，白天進出民眾多，甚至單純來看看、坐坐都非常歡迎。不過，昨晚發生遭破門入侵事件，莊強調，服務處仍會維持開放，服務民眾不因個案改變，接下來將加強必要的防護措施，保障同仁與民眾安全。

呂少麒則說，東港服務處設立已10多年，他本人亦在地深耕服務逾9年，協助營造服務處成為鄉親安心交流、彼此幫助的公共空間，對昨晚事件深感遺憾，未來除維持開放原則也會加強必要安全措施，另若本案涉及當事人身心狀況，將以理性及人道關懷的態度審慎面對，他強調，未來將持續關注心理健康與弱勢照顧議題，積極爭取相關資源與支持系統，讓需要被照顧的人能夠被看見、被接住，期盼社會多一分理解與包容。

陳男昨天深夜9點闖入莊瑞雄服務處。（莊瑞雄服務處提供）

莊瑞雄現和子弟兵呂少麒聯合服務。（莊瑞雄服務處提供）

門鎖遭到陳男破壞。（莊瑞雄服務處提供）

陳男進入後翻箱倒櫃，該服務處現正清查是否有物品損失。（莊瑞雄服務處提供）

陳男進入後翻箱倒櫃，該服務處現正清查是否有物品損失。（莊瑞雄服務處提供）

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