正妹醉酒遇狼襲 友人護花成功後硬上她

正妹小茹（化名）醉酒後遭友人性侵得逞。示意圖（資料照）

正妹小茹（化名）到友人家聚餐，席間馬姓男子等人因故離席，小茹和馬男的友人大壯（年籍不詳）留在屋裡，大壯竟伸出狼爪，小茹下樓求助，馬男等人上樓把大壯趕走後，小茹後來不勝酒力醉倒，竟被馬男性侵得逞，馬男雖辯稱雙方合意，但法官不採信，依強制性交罪判徒刑4年。

判決指出，2024年5月20日凌晨，馬男與一群友人及小茹在租屋處飲酒，席間，馬男等人聊天後下樓看狗，小茹和馬男的友人大壯（身分不詳，另行偵辦）留在屋裡，大壯見四下無人，企圖對小茹性侵，小茹驚慌下樓求助。

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馬男等人上樓把大壯趕走後，小茹後來不勝酒力醉倒，等其他人陸續離開後，小茹在廁所昏睡，被馬男喚醒後帶往臥室休息，卻成為噩夢開端。馬男見小茹意識不清，先脫去其上衣與胸貼，小茹驚醒後不斷掙扎拒絕，馬男竟變本加厲，強行抱住並咬其脖子、肩膀壓制，還抓頭髮逼迫口交，隨後性侵得逞。

馬男到案後否認犯行，辯稱當時酒醉不清楚發生何事，就算有嘿咻也是雙方你情我願；不過，高雄地院法官比對被害人前後證詞，加上DNA鑑定、驗傷報告及友人證述等證據補強，小茹身上也有咬痕與撕裂傷，與控訴內容高度吻合。

此外，小茹事後情緒崩潰，向友人哭訴並透露遭性侵，相關對話紀錄也成為佐證。法官認為，若屬合意性交，不可能出現如此強烈且連貫的恐懼反應，足認馬男確實違反小茹意願施暴，依強制性交罪判徒刑4年，可上訴。

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