3/20 今彩539頭獎開3注！800萬落台北、新北

3月20日的今彩539頭獎開出3注，獎落新北、台北。（本報合成）

3月20日開獎的今彩539頭獎開出3注，由台北市松山區民生東路四段86號的「鴻鑫彩券投注站」、新北市三峽區文化路93號的「億倈多投注站」及新北市三重區重新路四段184巷25弄29號的「旺采彩券行」開出；大樂透頭獎摃龜。

第115000037期大樂透中獎號碼「11、15、33、38、41、43，特別號：21」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得197萬6697元；參獎共35注中獎，每注可得6萬0821元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬7322元；伍獎共1758注中獎，每注可得2000元；陸獎共2418注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6265注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3728注中獎，每注可得400元。

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第115000037期49樂合彩中獎號碼為「11、15、33、38、41、43」。四合摃龜；三合共117注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2849注中獎，每注可得1250元。

第115000071期今彩539中獎號碼為「03、11、15、33、39」。頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共354注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1557注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬6709注中獎，每注可得50元。

第115000071期39樂合彩中獎號碼為「03、11、15、33、39」。四合共開出8注，每注可得21萬2500元；三合共719注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬0732注中獎，每注可得1125元。

第115000071期3星彩中獎號碼為「979」。壹獎共92注中獎，每注可得5000元。

第115000071期4星彩中獎號碼為「1265」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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