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    含毒量驚人！台中3歲女童長住「毒氣室」 毒媽、男友輕判8月

    2026/03/20 20:00 記者許國楨／台中報導
    台中地院判處毒媽及其男友各8月徒刑。（資料照）

    台中地院判處毒媽及其男友各8月徒刑。（資料照）

    台中市一名年僅3歲女童，長期與母親及其男友同住旅館，卻在毫無選擇下被迫暴露於毒品環境中，長達9個月宛如置身毒氣室，導致體內驗出多種毒品成分，毛髮毒量數值更是高到嚇人，案經檢方起訴台中地院審理後，近日依妨害幼童發育罪判處2人各8月徒刑，全案仍可上訴。

    經查，卓姓女子於2021年5月生下女兒後，與曾姓男友同居，帶著女童長期投宿於台中市北區五權路一帶商旅與旅館，2024年2月至11月間，2人明知在密閉空間吸食毒品，將使幼童吸入毒品煙霧，仍未與孩子隔離，持續在同一房內吸食甲基安非他命等毒品。

    期間，兩人將毒品置於玻璃球中加熱吸食，曾男甚至將海洛因摻入香菸燃吸，整個過程均在女童面前進行，由於長時間處於同一空間，女童被動吸入毒煙，形同長期暴露於毒品環境。

    直到2024年11月5日，社工前往旅館訪視，發現女童獨自在房內，隨即進行安置並採集毛髮送驗，檢驗結果顯示，女童體內呈現多種毒品陽性反應，包括甲基安非他命濃度高達16168pg/mg，另有安非他命、海洛因代謝物及嗎啡等成分，相關單位指出，毛髮檢驗可反映長期暴露情形，該數值已屬極高。

    檢方認為，卓女與曾男可預見幼童在近距離環境下將吸入毒品煙霧，仍持續為之，足以妨害幼童身心發展，具不確定故意依法起訴，法院審酌2人均坦承犯行，最終依對未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪，各判處8月徒刑，全案仍可上訴。

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