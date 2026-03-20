守國安、反滲透！調查局調查班第63期開學 86名學員展開1年魔鬼訓練

調查局調查班第63期學員今舉行開學典禮，展開為期一年的嚴格訓練。（記者劉詠韻翻攝）

法務部調查局調查班第63期學員，今舉行開學典禮，86名學員正式展開為期一年的嚴格訓練。法務部政務次長黃謀信，勉勵學員以「明日即上戰場」的心態，持續強化能力與心理素質，為未來職責做好準備。

法務部調查局調查班第63期學員，自今年1月19日報到入所，經兩月輔導與基礎課程後，今舉行開學典禮。調查局長陳白立、國防部憲兵指揮部副指揮官于副指揮官，以及局本部與大臺北地區外勤單位主管、督察及專業講師等共140人到場觀禮，場面莊嚴隆重。

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法務部政務次長黃謀信勉勵86名新進學員，順利通過競爭激烈的調查人員特考，並提醒入班受訓不僅代表個人榮耀，更象徵肩負國家與社會責任的新起點，「所有榮耀止於昨日」。他說，調查官自受訓起即承擔維護國家安全與社會穩定的重任，未來辦理個案或蒐集國安情資，皆可能影響整體局勢。

黃次長同時提出三項期許，第一，「專業」，除精通本職業務外，亦須具備同理心與抗壓能力，辦案時兼顧人性關懷，並能承受來自內外部的高度壓力；第二，「團隊」，現代案件需協同合作，透過團隊整合專業與資源，達成精緻辦案，以因應社會高度監督；第三，「正己」，在內外監督雙重要求下，調查官應高於一般公務員自我要求，落實廉潔自持。

調查班第63期共有86名學員，其中男48人、女38人，包括2名憲兵現役軍官隨班附訓。學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，其中有人具護理師、社工師及土木技師資格，多人通過律師、記帳士及專門職業及技術人員考試。

法務部政務次長黃謀信主持調查班第63期開學典禮。（記者劉詠韻翻攝）

調查局調查班第63期學員今舉行開學典禮，展開為期一年的嚴格訓練。（記者劉詠韻翻攝）

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