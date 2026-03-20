精心策畫造假影片又栽槍 男挾怨誣告判刑5月

彭男因對莊男心生不滿，竟策劃一連串行動，意圖使對方遭受刑事追訴；新竹地方法院依誣告罪，判處彭男有期徒刑5個月。（記者廖雪茹攝）

彭姓男子對莊姓男子心有不滿，竟策劃一連串行動，錄製造假槍枝交易影片，還將槍彈塞入對方背包，害莊男被警方查獲送辦，無端遭受1年多的訟累；新竹地方法院依誣告罪，判處彭男有期徒刑5個月。

判決指出，彭男明知莊男並未持有任何具殺傷力的非制式手槍與子彈，基於誣告犯意，事先安排他人將莊男帶往新竹縣竹東鎮一處倉庫，並要求對方錄製涉及槍枝交易的影片。該影片隨後轉傳給不知情的第三人，再經由層層轉手向警方檢舉，指稱該處有人持有槍械。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，彭男進一步在倉庫內將事先準備好的槍枝與子彈，偷偷放入莊男的隨身背包中，並指示其離開倉庫。警方接獲通報趕抵現場，經莊男同意搜索，在其背包內查獲相關槍彈，遂依非法持有槍械罪嫌將莊男移送法辦。

該案經檢方偵查後提起公訴，並由法院審理，經過詳細調查與審理程序，法院最終認定證據不足，於2023年6月判決莊男無罪。案件上訴至高等法院後，也遭駁回，並於2024年1月判決確定無罪，還給莊男清白。

判決指出，彭男在2024年7月主動向檢方自首，坦承當初的誣告行為，檢方隨即展開偵辦並依法提起公訴。法院審理時認為，彭男為報復私怨，精心設計陷害情節，不僅誤導警方偵查方向，也使無辜者承受長時間的司法壓力，對司法秩序造成重大侵害。

不過，法官也考量彭男事後自首，態度尚稱坦誠，依規予以減刑，最終判處有期徒刑5個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法