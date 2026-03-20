「撞一下」擦傷變慘賠700萬！竹科作業員趕打卡撞台積電女工程師判賠天價

竹科作業員趕打卡撞傷台積電女工程師，新竹地院判賠近700萬。（情境照）

年薪近200萬元的台積電楊姓女工程師於2022年西洋情人節傍晚，騎車行經竹科新安路、展業一路口時，遭後方一名封測大廠陳姓作業員撞倒。雖然當下僅有擦傷與斷牙，但後續卻引發嚴重後遺症，楊女憤而求償1210萬元，新竹地院審理後判陳男須賠償696萬餘元，全案仍可上訴。

楊女說，2022年2月14日晚間，陳姓作業員疑似為了趕上班打卡，在路口從左側加速超越前方的她逕行右轉，導致她人車倒地。法官根據鑑定報告發現，該路口並非右轉專用道，認定陳男未保持安全間隔、且轉彎車未禮讓直行車，應負100%全責。

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楊女說，車禍雖造成頭部、胸部擦挫傷與缺牙，但隨後出現嚴重的「三叉神經病變」與「頸椎椎間盤突出」，導致她長期眩暈、手臂痠麻，甚至患有創傷後壓力症候群，就醫次數超過500次，因此求償1210萬元。

法官採信長庚醫院等單位的鑑定意見，指楊女在車禍前並無相關病史，認定車禍強大撞擊是病症的「明顯誘因」或「加重因子」，考量楊女年薪約191萬元，平均月薪約8萬元，鑑定其勞動力減損程度達35%，計算至65歲退休為止，光是「勞動力減損」一項金額就高達575萬元。加上醫療費、交通費與50萬元精神慰撫金，扣除已領取的強制險賠償後，法官判決陳男應給付696萬5806元。

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