國片《無聲》原型學校南聰強制猥褻案 家長請求國賠40萬敗訴

監委田秋堇（左）與范巽綠去年針對南聰大規模性平事件重啟追蹤調查報告，糾正南聰、南大及教育部。（資料照）

電影《無聲》的原型國立台南大學附屬啟聰學校（前身為台南啟聰學校），2024年再爆強制猥褻案，空留一張被弄髒的棉被。特教生在宿舍遭同學侵犯，家長指控校方未落實巡查，請求國賠40萬元。台南地方法院認定校方已盡防護義務，判決敗訴確定。

​電影《無聲》由柯貞年執導，改編台南啟聰學校2009年至2011年間發生的真實集體性侵案，監察院2023年啟動追蹤調查，去年由監委田秋堇、范巽綠公告糾正教育部、南大及南聰，諸多缺失如對學生軍事化管理、性平處理機制及校園空間等近10年來未改善。

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​一位患有中度智能及重度聽障的特教生，2024年2月間在宿舍遭另名同校學生闖入猥褻。家長指控，學校未依特殊教育法提供適性化安全空間，未針對住宿生進行情境演練，房內求救鈴形同虛設。家長並引述監察院糾正案文，指控校園空間安全長期未改善，防護機制有斷層，認為校方怠於執行職務，要求賠償40萬元。

​校方表示，開學已安排手語翻譯教導身體保護界線，宿舍均設求救鈴，管理員每天巡房4次。法官確認校方有進行宣導。事發當晚，管理員執行走動巡查時，曾制止加害學生逗留，並陪伴特教生處理弄髒的棉被。加害學生是趁管理員前往他處巡視的3分鐘空檔潛入犯案，管理員隨後巡邏立刻發覺並通報，證明校方已落實夜間巡查，難認有怠於職務情形。

​關於監察院糾正案，法官認為該案是針對學校過去發生的大規模性別事件缺失，教育機關已介入輔導。家長無法舉證本案發生時校方仍有具體過失，認定學校已盡力維護安全，駁回國賠請求，全案確定。

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