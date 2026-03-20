新北消防最後一塊拼圖 毒化災訓練中心克服萬難將動工

環境部化學物質管理署長蔡孟裕今天到新北消防緊急應變指揮學院交流，就中央、地方未來毒化災搶救、人員訓練、複合災害等交換意見。（記者吳仁捷翻攝）

新北市為全國人口最多、工商業最活絡縣市，救難單位面臨毒化災搶救威脅，環境部化學物質管理署委託新北市消防局，在鶯歌陶博館旁國有地代建毒化災搶救訓練中心，克服當地60餘年住戶、工廠等難題，限縮用地，斥資近20億元，預計今年9月動工，化管署長蔡孟裕今天到新北消防緊急應變指揮學院交流，就中央、地方未來毒化災搶救、人員訓練、複合災害等交換意見，樂見台灣消防、化管在化災救援的提升。

新北市消防局長陳崇岳說，他到新北市服務14年，上任之際，除告知同仁們安全第一，更要拼湊新北消防最後一塊拼圖，建構毒化災訓練中心，雖然面臨用地徵收問題，仍克服困難，將面積縮至1.8公頃，建置北部唯一毒化災中心；雖然有消防體系、義消幹部認為南投已有消防訓練中心，不需要在北部人口稠密處建置毒化災訓練中心看法，消防局、環境部仍積極推動。

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環境部化學物質管理署長蔡孟裕今天到新北市消防局緊急應變指揮學院（Emergency Response Command Academy, ERCA）參訪交流， 實地了解ERCA在指揮官訓練、VR模擬演練系統及跨機關應變協調機制等方面之推動成果，並就化學災害應變流程、教育訓練模式及未來合作方向進行深入交流。

新北市消防局表示，科技進步伴隨廣泛運用各項化學物質，一旦發生意外事故，往往造成重大傷亡，對消防救災人員更是一大危害，有感於北部尚無一個完善的毒化災搶救訓練中心，化學署特別編列總經費19億9179萬元，於2025至2029年委託新北消防代辦建置「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，預計今年9月動土，2029年完工；期望透過建置訓練中心來提升化學物質事故災害防救量能，建構安全化學環境，以確保國家及人民生命財產安全。

陳崇岳說：「化學災害高度專業性與複雜性，只有中央、地方合作，結合制度規劃與實務訓練，才能有效提升應變效能與人員安全，攜手強化化學災害防救體系，守護民眾生命財產安全。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕今天到新北消防緊急應變指揮學院交流，就中央、地方未來毒化災搶救、人員訓練、複合災害等交換意見；消防局長陳崇岳（右）向蔡孟裕（左）解說救災設備。（記者吳仁捷翻攝）

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