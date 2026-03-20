社群平台冒名賣農產詐騙 嘉義農業試驗分所：從未參與商業買賣

嘉義農業試驗分所今聲明，從未參與任何商業行為，社群媒體廣告都是詐騙。（農試所嘉義分所提供）

近日Threads、Instagram（IG）等社群媒體平台，頻繁出現不法帳號假冒農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所、嘉義農業試驗分所販售試驗種植的山竹或蜜棗，嘉義農業試驗所今嚴正聲明，農試所及所屬分所從未參與任何商業買賣，請民眾不要上當。

農試所表示，作為國家級的公務科研機關，依法從事農業試驗研究以及品種改良，職責在於提升國家農業技術，且所有研究成果、品種改良或試驗推廣訊息，僅會透過官方網站或官方粉絲專頁對外發布，絕不會透過社群媒體、通訊軟體進行任何物品販售、發起團購或任何形式商業行為。已經針對不法人士偽造官方身分欺騙大眾行為，採取必要法律行動，蒐證並移送法辦，嚴懲譴責此種擾亂社會秩序的惡意行為。

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農試所提醒，試驗成果多以技術轉移、授權或示範推廣為主，不會透過Threads、IG等社群媒體私訊民眾要求下單或匯款，詐騙廣告常以「研發過剩」、「試驗品特價」或「限時限量」等煽動性語言誘騙，請民眾保持理性，多方查證，切勿輕信。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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