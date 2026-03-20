台南「羽球王子」家暴身障女友 網友自動聚集「護花」警驅離

台南一名身障女子透過朋友PO網指控遭自稱「羽球王子」的葉姓前男友家暴與跟蹤，事件曝光後，昨天有網友聚集在女方工作「護花」。（示意圖）

台南一名身障女子透過朋友PO網指控遭自稱「羽球王子」的葉姓前男友家暴與跟蹤，事件曝光後，昨天有網友聚集在女方工作「護花」。警方獲報到場驅離，並指出雙方以就感情糾紛提告，呼籲民眾勿節外生枝。

​被害女子的友人在社群發文，指控在北區經營羽球用品店的葉男，涉嫌偷拍女方不雅照，交往期間有家暴與恐嚇行為。發文者指出，女方已在家屬陪同下報案並申請保護令。因葉男分手後頻繁前往女方位於安平區的工作地點盯梢等人，導致她連換2次工作。親友擔憂其安全，上網公布葉男照片，請網友協助留意。

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​結果貼文在網路曝光後引發大批網友關注，警方指出，發現有部分民眾看到貼文後，前往被害女子任職的物理治療所外聚集，這些民眾向警方自稱，是因為擔心葉男出現對被害人不利才到場關切。為避免衝突升級，警方立刻將現場群眾驅離。

由於案發地點在安平，轄區警四分局已聯繫報案人並針對其工作場所加強巡邏，呼籲網友保持理性，避免情緒性發言衍生教唆犯罪等觸法行為。

​被害女子任職的物理治療所也發布聲明指出，感情糾紛屬個人私領域不便評論，但機構首要任務是保障病患就醫環境與同仁的職場安全。院方重申葉男並非診所員工，若有任何影響醫療秩序的行為將立刻報警。

警方指出，女方已向二分局提告，葉男也向四分局提告，這件感情糾紛中雙方各自有說法及證據，警方都已經受理報案，警方呼籲民眾未了解事件全貌，應保持冷靜，不過遇恐怖情人威脅可向鄰近派出所求助。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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