清大女助理教授西濱公路遇死劫 遭聯結車夾撞送醫不治

清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（記者洪美秀翻攝）

台61線昨天（19日）發生死亡車禍！清大藝術學院曹姓兼任女助理教授昨天上午10點多駕車暫停在西濱公路61南下34公里處路肩，遭後方聯結車撞擊「夾殺」，52歲曹姓女駕駛當場沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治。消息傳回學校，同事及學生都不捨人才殞落。

這起車禍事故發生在19日上午10時37分，當時曹女的車輛停在台61線南下34公里處的路肩，56歲的吳姓聯結車駕駛，未注意車前狀況，直接從後方撞擊，曹女所駕轎車當場被往前推進20公尺，整台車右側騰空卡在中央護欄上，右前輪噴飛，左半邊車身則是被聯結車擠壓到嚴重變形，一半的車體幾乎消失。

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當時在駕駛座的曹女受困在座位上，消防局獲報後派員到場，立即使用破壞器材破壞車體，但曹女已無生命跡象，經送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

據悉，曹女是昆士蘭理工大學熱帶作物研究群組（現屬「未來環境研究所」）博士，任職於清大，是藝術學院科技藝術研究所專任助理教授，專長為生物藝術、生物科技、生物資訊、轉錄體學、基因工程、分子生物學。

對於曹女意外離世，校方表示已掌握訊息，並進行後續確認；對後續學生的課程，清大指出教師如因故無法按時授課，系所主管將依相關機制協調處理，確保教學運作正常及學生受教權益。

清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（記者洪美秀翻攝）

清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（取自清大官網）

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