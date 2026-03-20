台中狠兄夜市持斧砍弟 險傷大動脈ICU住3天...殺人未遂重判

台中地院判處王男8年6月，仍可上訴。（資料照）

台中市一名王姓男子因與弟弟長期感情不睦，曾企圖縱火燒對方家未遂，又在夜市當眾持斧頭追砍弟弟，導致對方頭部、胸口及手臂多處撕裂傷，並緊急送進加護病房住了3天，險些傷及大動脈，案經台中地院審理，近日依殺人未遂罪判處王男8年6月徒刑，全案仍可上訴。

經查，王男（46歲）與弟弟（42歲）長期因家產及日常摩擦存在積怨，2025年6月1日，王男不滿弟弟在住家前「瞪視」，又懷疑弟弟報案稱他修機車聲音太吵，遂尾隨弟弟到夜市持菜刀與斧頭上前攻擊，還口出威脅語「給你死」，直到友人合力制止。

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王弟被砍造成多處嚴重傷勢，包括左腋下撕裂傷合併胸大肌破裂、腋靜脈斷裂、左上臂及胸部撕裂傷，以及左前額及後枕部頭皮撕裂傷，經醫療搶救後病況才穩定，若傷口再偏移一至兩公分，即可能砍中大動脈，後果不堪設想，庭審中，王男否認殺人，辯稱只是想教訓弟弟，砍時未注意砍到哪個部位，並自述「理智線斷掉了」。

法官認為，王男能預見其行為可能造成死亡結果，且早前曾企圖縱火燒弟弟家，顯示兄弟間有宿怨，王男卻未能理性化解糾紛、持斧頭攻擊弟弟胸口與頭部要害處，綜合考量王男坦承犯行及經濟困境，依殺人未遂罪判處8年6月徒刑，全案仍可上訴。

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