疑偷開公務車肇逃 航警局證實員警違規用車祭申誡處分

航警局外觀。（資料照）

近日有民眾在網路爆料指出，一名任職於航空警察局的陳姓警務人員，疑似在非勤務時間私自使用公務車外出，甚至涉及擦撞事故後離開現場，引發外界關注。對此，航警局出面說明，證實確有未依規定使用公務車的情事，但經調查認定不構成肇事逃逸，已依規定予以行政處分。

該起事件最初於3月18日在臉書社群「靠北police」曝光，貼文指稱，曾任鐵路警察局的警務正陳彥成，調任航空警察局期間，於內勤職務時發生私用公務車外出並疑似肇事後離開的情形，引發基層議論。

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航警局接受查證時表示，該員於今年2月25日深夜因腸胃炎身體不適，在未依規定申請的情況下駕駛公務車外出至桃園市大園區購藥。期間於倒車時與路旁停放的機車發生輕微碰撞。該員當下有下車查看，未發現明顯損傷後離開現場。

後續該機車因受力影響導致中柱不穩而倒地，車主隔日報警處理。警方調閱監視器後聯繫陳員，雙方最終達成民事和解。

航警局指出，經諮詢法律顧問意見，此案屬單純財物損失，當事人於事故當下已有查看車況，主觀上難認有逃逸意圖，因此不構成肇事逃逸。不過，該員未依規定申請使用公務車的情節明確，已依內部規定核予申誡一次。

航警局強調，對於員警違反規定的情形一律依法查處，並將持續強化內部管理與紀律要求，以維護警察機關形象。

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