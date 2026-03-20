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    首頁 > 社會

    黑幫徵才「入會送西裝」 警追查驚見前高市議員牽涉其中

    2026/03/20 12:31 記者黃佳琳／高雄報導
    刑事局破獲黑幫討債集團，驚見前高市議員率涉其中。（民眾提供）

    刑事局破獲黑幫討債集團，驚見前高市議員率涉其中。（民眾提供）

    社群平台Threads日前出現一則「黑幫徵才」貼文，內容竟標榜「入會送西裝、皮鞋」，公然招兵買馬，引發網友熱議。刑事警察局南部打擊犯罪中心追查發現，背後疑與地方幫派分會有關，並牽出陳姓男子涉及多起暴力討債案件，警方循線逮捕陳嫌等7人，全案依恐嚇取財等罪移送法辦。

    南打指出，陳男打著太陽聯盟、天道盟等名號行事，去年6月與被害人發生糾紛後，竟因不滿對方影響名譽，將被害人姓名後製於「神主牌」照片上傳送恐嚇，並開口索討100萬元，手法惡劣。

    同年10月間，陳男又受託處理一筆400萬元債務，竟率眾前往某工程行滋擾，藉故施壓被害人，強逼簽立本票與債務協議書，過程中以人數優勢與言語威嚇，讓被害人不堪其擾，只能就範。

    專案小組於去年11月持搜索票前往高雄三民區據點查緝，當場查扣手槍1把、空氣槍1把、子彈11顆、安非他命5包及現金32萬元，另有本票、債務文件、電腦主機與手機等證物，並拘提陳嫌等4人到案，後續再追查其他3名共犯，全數緝捕到案，其中1人是高雄市陳姓前議員，但他否認涉案。

    檢方複訊後，認定陳嫌涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘共犯則以5萬至10萬元不等交保。

    奇怪的是，陳嫌羈押2個月獲交保後，Threads上隨即出現「太陽聯盟雄陽分會」徵才訊息，鎖定15歲至49歲青壯年，甚至列出需服完兵役、身體健壯等條件，並以「入會送西裝皮鞋」作為誘因，引發警方高度關注。

    對此，陳男辯稱遭冒名，但事後傳出已遭幫派除名，警方仍持續追查貼文來源，釐清是否另有組織運作。

    陳姓男子為首的暴力討債集團寄「「神主牌」照片恐嚇100萬元。（民眾提供）

    陳姓男子為首的暴力討債集團寄「「神主牌」照片恐嚇100萬元。（民眾提供）

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