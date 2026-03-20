恐嚇炸小港還預告跨年犯案！臉書狂言「鄭捷是我人」 35歲男遭起訴求重判

35歲蘇姓男子揚言炸小港機場被逮。（民眾提供）

台北捷運去年12月發生隨機攻擊事件後，社會氣氛緊繃，高雄蘇姓男子竟趁機在臉書連發恐嚇貼文，除語出驚人自稱「鄭捷是我專案小組的人」，還揚言「炸小港機場」、「跨年夜幹大事」，甚至點名「下一個目標就是鳳山新城」，引發民眾恐慌，檢警火速拘提到案，雄檢偵結後依多項罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，35歲蘇姓男子於去年12月22日清晨起，在臉書接連發布多則驚悚言論，不僅將重大刑案犯嫌與自己扯上關係，還宣稱相關犯案者「都是我的人」，言詞誇張且具威嚇性，短時間內迅速在網路擴散。

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由於貼文內容涉及炸毀機場與攻擊住宅區，恐嚇範圍遍及交通樞紐及人口密集區域，航空警察局高雄分局立即會同高市刑大與鳳山分局成立專案小組追查，當天下午即鎖定蘇男行蹤，前往其鳳山住處將人拘提到案，並向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，蘇男雖辯稱僅是情緒性發言，並無實際犯案意圖，但其言論已足以引發社會恐慌，危害公眾安全，訊後認定涉犯恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪，以及違反《民用航空法》第105條散布危害飛航安全不實訊息罪等罪嫌，請求法院加重其刑，以儆效尤。

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