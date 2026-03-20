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    屏東警用無人機隊成軍 交通、偵防、治安新利器

    2026/03/20 11:55 記者葉永騫／屏東報導
    屏東警用無人機隊成軍 ，縣長周春米授旗。（記者葉永騫攝）

    屏東警用無人機隊成軍 ，縣長周春米授旗。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局今天（20日）正式成立「警用無人機隊」，由縣長周春米主持授旗典禮，象徵屏東警政邁入全新時代，該無人機隊由16名取得專業證照警員組成，可運用於大型活動維安、交通流量監控及夜間熱成像搜索，透過科技導入勤務、提升偵防能力，全面強化治安維護能量，守護縣民安全。

    成軍典禮中特別安排情境演練，透過無人機升空偵察將即時回傳影像精準鎖定歹徒目標，讓霹靂小組以閃光彈及防爆網槍成功壓制，贏得現場熱烈掌聲。

    縣長周春米表示，連續假日期間，台一線交通常出現壅塞情形，透過無人機可提前掌握路況、及早應變外，屏東地形山海交錯，治安維護更是重中之重，傳統地面勤務常受限於死角與視線盲區，藉由無人機的導入，將成為警方最重要的科技之眼，透過高空機動優勢建立立體化防護網絡，可大幅提升勤務效能與反應速度，成為守護鄉親最堅實的後盾，感謝警察之友會榮譽理事長王世賢提供經費挹注、六聯隊進行技術指導以及各界協助。

    縣警局長甘炎民說明，無人機隊成軍編制16人，並配置5部國產勤務無人機、1部具夜間熱顯像功能的高階機種及3部訓練機，隊員在1個多月內完成密集訓練並全數取得專業基本級證照，未來無人機隊將全面投入治安維護、交通疏導及科技蒐證等核心警政任務。

    屏東警用無人機隊成軍 ，成為交通、偵防、治安新利器。（記者葉永騫攝）

    屏東警用無人機隊成軍 ，成為交通、偵防、治安新利器。（記者葉永騫攝）

    屏東警用無人機隊成軍 ，增進警方在交通、偵防、治安 維護能力。（記者葉永騫攝）

    屏東警用無人機隊成軍 ，增進警方在交通、偵防、治安 維護能力。（記者葉永騫攝）

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