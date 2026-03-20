按摩逼半套 色男強摸女師傅胸部、下體還恐嚇判2年8月

廖男前往養生按摩館按摩，他在過程中提出想要「半套」服務，卻被身兼老闆的按摩女師傅拒絕，他竟不顧女師傅意願硬上，撫摸其胸部、下體。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

桃園市一名廖姓男子前往養生按摩館按摩，沒想到廖男在過程中提出想要「半套」服務，卻被身兼老闆的按摩女師傅拒絕，他竟不顧女師傅意願硬上，撫摸其胸部、下體，女師傅反抗才逃過一劫，廖男卻恐嚇會「讓妳的店關門」、「我看見你一次殺一次」；一審桃園地院依強制性交未遂罪判處2年8月、恐嚇危害安全罪判處5月。案經上訴，高等法院駁回上訴。

一審判決指出，廖男於2023年12月12日凌晨4時28分至養生按摩館，因不滿女師傅未提供撫弄男客生殖器俗稱「半套」的性交易服務，竟強拉她手觸摸自己下體，並隔著內衣及內褲撫摸其胸部、下體，女師傅不斷反抗並逃離離開房間，前往按摩館2樓洗手間，廖男仍強行闖入，欲藉體型優勢壓制，女師傅再度逃離，廖男才憤而罷手。

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廖男心有不甘，在離去前向女師傅恫稱「你沒有服務到我，我會讓你的店關門，我要去叫龍哥帶十個小弟來玩你」、「你記得我，我看見你一次殺一次，我要去開車來撞你的店」等語，讓女方心生畏懼，最後向警察局平鎮分局報案，並由桃園地檢署依強制性交未遂罪、恐嚇危害安全罪起訴。

桃園地院審理時，廖男全盤否認，其辯護律師說依女方證述及監視器畫面，僅能證明女方和被告間有肢體接觸，並無以手指或性器進入女方身體。

由於女師傅的證稱與監視器多為符合，證詞前後一致，法官採信其說法；法官審酌蕭男為逞一己之慾，竟對女師傅強制性交未遂，後續又恫嚇傷害生命，絲毫不尊重他人性自主權，價值觀念偏差、行為惡劣，不宜輕放，並考量蕭男犯後始終否認犯行、未與女師傅和解或賠償，態度相當惡劣，依強制性交未遂罪判處2年8月、恐嚇危害安全罪判處5月。

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