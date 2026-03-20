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    首頁 > 社會

    擔任詐團匯款取信被害人 「出金手」遭重判1年2月

    2026/03/20 11:16 記者林嘉東／基隆報導
    蘇姓男子擔任詐團負責匯款給黃姓被害人的「出金手」，害黃男被騙走130萬血汗錢，法院重判他1年2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    蘇姓男子擔任詐團負責匯款給黃姓被害人的「出金手」，害黃男被騙走130萬血汗錢，法院重判他1年2月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市蘇姓男子加入詐欺集團後，擔任負責匯款給黃姓被害人的「出金手」，營造獲利假象取信被害人，害黃男被騙走130萬血汗錢。基隆地方法院近日審結，依蘇男犯3人以上共同詐欺取財罪，判處1年2月徒刑。

    判決書指出，蘇男前年6月間加入以暱稱「流川楓」、「姜子牙」等人為首的詐欺集團。集團成員先於前年11月向黃姓被害人詐稱可操作黃金期貨虛擬貨幣獲利，黃男初次交付10萬元。為誘使黃男投入更多資金，指示蘇男匯款5717元至黃男帳戶，營造獲利假象。

    黃男收到5717元匯款後信以為真，又再度交付110萬元及20萬元給詐團成員，直至黃男發覺有異才向警方報案，並配合警方約出萬姓車手（另案被依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處6月徒刑確定），再循線查獲蘇男。

    判決指出，蘇男在集團中擔任「出金手」角色，專門負責營造「假獲利」假象的角色，使被害人誤信投資獲利，進而交付逾百萬元款項，助長詐騙集團猖獗，法治觀念淡薄。

    法官認為，蘇男雖然在法院審理時坦承犯行，但在偵查中矢口否認犯行，且至今未賠償黃男損失，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處蘇男1年2月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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