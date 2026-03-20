三聯集團吸金22億元 落跑負責人徐少東判刑12年定讞

三聯集團執行長徐少東（右）曾與前總統馬英九合照。（讀者提供）

三聯集團負責人、中華致公黨副主席徐少東，被控以老鼠會方式「假銷售、真吸金」22億元，高等法院高雄分院前年7月將徐少東判處12年有期徒刑，法律顧問張永昌11年刑期；徐少東上訴三審期間於去年5月棄保偷渡潛逃。最高法院今駁回上訴，徐少東確定判刑12年、併科罰金1億元。

張永昌判刑11年定讞，其餘核心幹部也確定各判刑7年6月至10年，因有徐少東棄保潛逃的前例，法院已通知檢方啟動防逃機制。

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徐少東身兼中華致公黨主席，2024年另被控涉及中國介入國內總統大選案，橋頭地檢署依違反總統副總統選罷法案將他起訴，徐少東另還涉及違反國安法，被法院裁准50萬元交保候傳，限制出境、出海。

徐的兒子2025年5月11日報案父親離家失聯，只留下手機、家書，警方調閱監視器影像確認徐於同月9日清晨離家。

最高檢察署指示高雄、澎湖地檢署聯合偵辦，查出徐少東先冒用身分搭船到澎湖，再搭小艇出海，往北方逃亡；澎湖地檢署聲押禁見協助徐逃亡的許男等4人獲准，並通緝徐少東，建請外交部廢止、註銷徐少東的護照。法院也裁定沒收共4100萬元保證金。

徐與4人謀議2階段偷渡出境計畫，5月9日徐少東在布袋港以他人身分證購買船票，冒名搭船至澎湖，10日再由許、洪2男載至青螺沙嘴海岸，再由李男駕駛快艇接應，協助徐少東偷渡出境。檢警起訴4人，具體求刑3年8月至7年。

三聯集團自2015年9月起至2019年5月止，以老鼠會方式經營，對外假藉銷售商品名義向民眾收款，目的卻是真吸金，吸金規模高達22億6670萬元，犯罪時間長達近4年，被害投資人高達4016人。

2020年高雄地檢署依違反銀行法起訴後，高雄地院諭知徐少東4000萬元交保，限制出海、出境並限制住居。一審依銀行法、洗錢等罪判徐少東、張永昌各13年、11年，併科罰金1億元、5000萬元，其餘核心幹部各判刑7年6月至10年不等徒刑。

二審高雄高分院2024年7月改判徐12年徒刑，其餘多維持原判，不料徐竟在上訴三審期間落跑。

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