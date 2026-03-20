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    北市軍營驚見權勢性騷！ 軍官關門強抱女部屬被判刑

    2026/03/20 11:01 記者翁靖祐／台北報導
    台北某軍營發生權勢性騷，被告被判刑1年。（資料照）

    台北某軍營發生權勢性騷，被告被判刑1年。（資料照）

    國軍再爆性騷醜聞！台北市中正區某軍營一名軍官高層A男，利用和A女洽談公務之際，未經其允許便擅自牽起A女的手並擁抱其2次，過程中還撫摸A女臀部。由於A女害怕若反抗，職涯之路將會被葬送，故選擇隱忍。台北地院認為，A男身為部隊長官，竟僅因一時性慾衝動而藉此上下隸屬關係令證人A女迫於該不對等條件下委曲求全，使A女身心受創至鉅，依現役軍人犯利用權勢猥褻罪判處A男1年有期徒刑，可上訴。

    2025年3月7日，A男明知軍中規定和異性相處時須報准並開啟門窗，卻在當晚9時許相約A女於辦公室洽談公務，並於洽談過程色心突起，將辦公室的木門關上以後，主動牽起A女的手並抱住她2次，且於第1次的擁抱過程中，還撫摸A女的背部與臀部。

    因為顧忌A男軍階及年資甚高且又是自己的直屬長官，加上A男和同僚之間的關係較佳，若在事發當下大聲呼救或是強行反抗，未來在軍中的生活恐受刁難，因此心生畏懼、選擇屈就。當晚A女於10時38分許離開辦公室，A女的男友來載其返家後，A女才將所受之委屈全部向其傾訴，並於返家後也向父親傾吐。

    當時，A女因為擔心若將此事對外告知職涯恐受影響，因此未報警亦未向軍中上級反映，直到後續A女晉升以後，接受同袍祝賀時，A男再度試圖伸出鹹豬手，A女才忍無可忍決定在男友的陪同下至警局提告，案經調查後A男也被檢方起訴。

    台北地院認為，A男身為部隊長官，理應肩負督導、照顧部屬之責及為部隊之表率，竟置軍紀於不顧，僅因一時性慾衝動而藉此上下隸屬關係，於證人A女與其進行職務交接時犯下本案，令證人A女迫於該不對等條件下委曲求全，使其嚴重身心受創，A男所為應嚴予非難，依照現役軍人犯利用權勢猥褻罪判處其1年有期徒刑，可上訴。

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