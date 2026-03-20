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    柬埔寨返台即被捕！晚安小雞另涉毀損案：要看影片才知發生什麼事

    2026/03/20 10:52 記者林嘉東／新北報導
    網紅「晚安小雞」陳能釧前年在柬埔寨自導自演綁架案，被當地法院判刑2年，昨日被遣返，面對媒體詢問為何因毀損案遭通緝，否認有破壞門鎖情事，會再開記者會說明。（記者林嘉東翻攝）

    網紅「晚安小雞」陳能釧前年在柬埔寨自導自演綁架案，被當地法院判刑2年，昨日被遣返，面對媒體詢問為何因毀損案遭通緝，否認有破壞門鎖情事，會再開記者會說明。（記者林嘉東翻攝）

    網紅「晚安小雞」陳能釧前年與友人「阿鬧」魯祖顯在柬埔寨自導自演綁架案，被當地法院判刑2年，上月刑滿出獄後昨日遣返。刑事警察局國際科掌握情資，昨晚等陳、魯抵達桃園國際機場後逮捕。陳男因在台另涉毀損案遭通緝，昨晚經金山警分局漏夜偵訊後，今（20日）上午9點半移送士林地檢署歸案。

    刑事局指出，陳能釧與魯祖顯2人在2024年間前往柬埔寨，佯裝遭詐騙集團囚禁並直播，引發社會騷動，後遭柬國警方認定自編自導，依「煽動製造社會動亂罪」判處2年徒刑。陳男在台期間另涉及毀損案遭士林地檢署通緝；魯男則分別因妨害自由及詐欺案，遭金門與苗栗地檢署通緝。

    陳男今天上午在警方戒護下走出金山分局時，面對媒體詢問：「是因為什麼事情被通緝嗎？」陳解釋，通緝案是他在2年前到士林一處廢墟探險時發生的事情，但否認有破壞門鎖情事。

    陳男表示：「這是2年前的事情了，我其實還是要看影片才知道是什麼事。」並強調，他會先前往地檢署開庭，後續會再開記者會說明這2年發生的事情；隨後，陳在警方戒護下坐上偵防車，移送士林地檢署。

    金山警方表示，陳、魯2人昨晚11點45分被押解至金山分局偵訊時，均同意夜間詢問；警方漏夜完成筆錄後，今日上午依法將2人分別遞解至各管轄地檢署歸案。

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