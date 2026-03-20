放學驚魂！台中左轉車撞飛女高中生 駕駛一句話讓網怒了

轎車撞到行人後失控偏移，最後衝上右側分隔島才停下。（民眾提供）

放學尖峰驚魂！台中一名女高中生19日過馬路時遭左轉轎車撞倒，所幸送醫後僅擦挫傷、無生命危險，經查，肇事駕駛未依規定禮讓行人，已依法開罰並將進一步釐清責任，而驚險畫面曝光後，也引發網友熱議，直呼「斑馬線前真的不能賭！」

事故發生19日下午4時58分，台中市大里區正值一所私立高中放學時段，路口人車交織，29歲黃姓男子駕駛轎車行經五權南一路，準備左轉進入樹王路時，與徒步通過路口的廖姓女高中生發生碰撞，強大撞擊力道讓少女當場倒地，轎車則失控偏移，最後衝上右側分隔島才停下。

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從現場畫面可見，轎車車頭已貼近路旁設施，警方在場拉起交通錐進行管制，周邊還有放學人潮與機車騎士經過，所幸廖女經送醫檢查後，僅有擦挫傷，並無大礙，至於黃男無酒駕情事，供稱才剛考取駕照是新手駕駛，對路口應變不熟才釀禍。

警方則針對黃男未暫停讓行人部分，依道路交通管理處罰條例第44條第4項製單舉發，可處18000元以上36000元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年；不少網友紛紛留言，「左轉不讓人真的很危險」、「放學時間車流本來就亂，更要慢」、「新手更應該保守駕駛」，也有人直言「看到斑馬線就該停，不是運氣好才沒出大事」。

發生轎車碰撞行人事故路口。（民眾提供）

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