收銀機當「提款機」！ 神鬼店員侵吞超商10萬款項

廖姓男子擔任超商店員期間，侵占店內1 天營業額8萬餘元，又利用收銀機系統製作虛假紀錄，獲取免繳2萬元代收費用，被法院分別判處6月、3月徒刑，均緩刑2年。（記者林嘉東攝）

基隆市20多歲廖姓男子受雇擔任全家便利超商店員期間，被控利用職務之便侵占店內1天營業額8萬餘元，隨後又透過收銀機系統製作虛假紀錄，獲取免繳2萬元代收費用的不法利益。基隆地方法院近日審結，依廖男犯業務侵占罪、違法製作財產權紀錄詐欺罪等罪，分別判處6月、3月徒刑，均緩刑2年。

判決書指出，廖男去年2月起任職於該超商，才上班2個月，就將前天營業額共8萬餘元裝入夾鍊袋後，放入隨身包帶走；2個月後，廖男又趁凌晨上班時，操作店內Famiport機台印出價值4000元、6000元及1萬元的代收費用繳費代碼，隨後在未實際付費的情況下，將已收費的虛假指令輸入收銀機，變更電磁紀錄，規避2萬元的繳費義務。

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案經陳姓店長發現報案；廖男於警詢、偵查及法院訊問程序中均坦承犯行。法官勘驗監視錄影畫面、店舖系統代收紀錄等證據後，認定廖犯業務侵占與違法製作財產權紀錄詐欺罪，審酌廖男犯後坦承犯行，且廖男及其父親於偵查階段已賠償店家總計10萬餘元損失，依廖男犯業務侵占與違法製作財產權紀錄詐欺罪分別判處6月、3月徒刑，均緩刑2年。

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