旗津沙灘暗夜鞋、包丟失 男赤腳求助警摸黑尋回

旗津沙灘暗夜鞋、包丟失，男憂被偷報案女警協尋尋獲。（民眾提供）

旗津沙灘常有遊客脫鞋戲水，拖鞋或背包放沙灘上岸後，突然找不到以為被偷，洪姓男子從傍晚找到黑夜，只好求助警方，女警有耐心幫忙尋找，終於沙灘上尋獲，洪男頻向警方點頭感謝，所幸不是發生竊案。

鼓山分局今（20）日表示，前夜20時許，旗津分駐所接獲民眾求助案件，洪姓男子（56歲）當日前往海水浴場沙灘賞景兼跑步，卻在日落準備返家時，發現鞋子與後背包離奇「消失」。

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洪男在現場來回尋找逾1個多小時，仍一無所獲，只好赤腳跑到路口報警求助，旗津分駐所員警獲報後，立即陪同洪男返回沙灘協助搜尋。

當時沙灘上已一片漆黑，視線極差，員警僅憑手電筒光束，在遼闊沙地中反覆穿梭，經耐心比對與逐步縮小範圍，最終在一處不起眼的草叢中發現洪男遺失的物品。

由於鞋子與後背包皆為黑色，在夜色與沙灘交織下難以辨識，增加搜尋難度，所幸女警眼尖，成功找回重要物品，失而復得的洪男當場如釋重負，頻頻向警方致謝。

鼓山分局表示，民眾外出遊憩時，應妥善保管隨身物品，尤其於光線不足環境中，建議選擇較醒目之物品或集中放置，以降低遺失風險。

旗津沙灘暗夜鞋、包丟失，男憂被偷報案女警助尋。（民眾提供）

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