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    房客繳不出「高額稅款」 好心房東義氣借百萬也險被騙

    2026/03/20 07:05 記者鄭景議／台北報導
    員警聽聞後立即斷定這是假投資詐騙手法。（記者鄭景議翻攝）

    員警聽聞後立即斷定這是假投資詐騙手法。（記者鄭景議翻攝）

    台北市一名房東前日險些將112萬元積蓄借給承租多年的房客，理由是房客聲稱有「高額稅款」需繳納。台北市大安分局臥龍街派出所獲報到場查證，發現這是一起典型的假投資詐騙，房客因誤信網路老師且急於提領虛假獲利，才會向房東求助。所幸警銀聯手點醒雙方，不僅保住112萬元鉅款，也守住了這份難得的租賃情誼。

    大安分局臥龍街派出所接獲轄內銀行通報，指稱有民眾欲匯出百萬款項，疑似遭遇詐騙。員警趕抵現場後，該名房東表示，因房客平時往來正常、彼此極具信任感，近日聽聞房客因一時資金周轉不靈，急需繳納一筆稅金，房東基於多年情誼，決定慷慨解囊借出112萬元相助。

    然而，員警與銀行行員察覺不對勁，除了借款金額巨大，且當前並非申報稅捐期間，突然產生的稅款需求明顯不合常理。警方隨即進一步與該名房客取得聯繫，房客這才坦承，他在網路上結識一名「投資老師」，並在其指導下進行投資，帳面雖顯示獲利豐厚，但欲出金時，平台卻以「需先繳納高額稅款」為由要求匯款，他因手頭現金不足才轉向房東借錢。

    員警聽聞後立即斷定這是假投資詐騙手法。警方在現場向房客分析，詐騙集團通常會以華麗的獲利數據誘騙被害人，隨後再利用「繳稅、手續費、保證金」等名目榨取更多錢財，一旦款項匯出，所謂的獲利與本金都將石沉大海。

    經警方與銀行人員耐心勸說後，房客終於恍然大悟，意識到自己掉進了詐騙陷阱，當場決定取消借款與匯款念頭。房東在得知真相後也驚出一身冷汗，由衷感謝警方與行員的及時提醒，讓其免於捲入金錢糾紛並損失老本。

    大安分局呼籲，假投資詐騙往往標榜高獲利、穩賺不賠。凡是遇到投資平台要求「先繳費才能出金」或以繳稅為名索取錢財，幾乎百分之百為詐騙。民眾若遇可疑情形，務必撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，共同守護財產安全。

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