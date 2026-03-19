晚安小雞與友人今晚返台 因2人皆是通緝犯警方直接逮人

直播主「晚安小雞」陳能釧（右）前年與友人「阿鬧」魯祖顯（左）在柬埔寨出獄後，今晚2人返台，隨即被警方逮捕。（記者劉信德翻攝）

直播主「晚安小雞」陳能釧前年與友人「阿鬧」魯祖顯赴柬埔寨拍片，因在當地自導自演詐騙綁架情節，遭當地執法機關逮捕依煽動製造社會動亂罪，判刑2年，上月13刑滿出獄，被送往當地移民局等待遣返，今晚9時40分許抵達，因2人因案通緝中，刑事警察局國際科通報航警局將當場逮捕，交由新北市金山分局製作筆錄後歸案。

刑事局表示，上月13日，陳男與魯男刑滿出獄後，一直在當地移民局等待遣返作業，今天傍晚搭機返台，因2人具通緝身份，其中陳男因毀損案遭士林地檢署通緝，魯男分因妨害自由、詐欺遭金門地檢署及苗栗地檢署通緝中。

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因此，刑事局國際科駐越南胡志明市聯絡官掌握2人遣返回台期程後，通報航空警察局協助於登機門逮捕2人，再交由新北市金山分局帶回製作筆錄後歸案。

回顧事件始末，2024年間，晚安小雞與友人阿鬧前往柬埔寨拍攝影片，期間卻佯裝遭詐騙集團綁架，並於網路上發布相關內容，引發社會譁然。經當地警方調查後，認定為「自導自演」，依《煽動製造社會動亂》罪將兩人逮捕並判刑2年。

今年2月，晚安小雞服刑期滿出獄，並透過粉絲團對外發聲，盼我國外交部能提供必要協助，協助其返台事宜。

今日晚間，有民眾目擊晚安小雞搭機抵達桃園機場。據指出，陳男等人先在柬埔寨金邊機場由官方人員押送登機，並搭乘班機於晚間9時抵達台灣。

刑事局國際科指出，兩人於柬埔寨服刑期滿後，其返台行程即由我方駐外聯絡官掌握，並配合國內司法需求進行後續處置。

直播主「晚安小雞」陳能釧（見圖）前年與友人「阿鬧」魯祖顯赴柬埔寨拍片，因自導自演詐騙綁架被捕入獄，今天2人返回台，都因各被通緝而被警方帶走。（圖擷自臉書）

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