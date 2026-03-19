科技監控停留在3/18 徐漢隔天拆卸腳環棄保潛逃

中油煉製事業部前執行長徐漢。（資料照）

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬，2023年獲准500萬交保，檢方建請科技監控被駁回，去年5月再度建請法院裁准，要求徐漢以手機自拍住家門牌號碼上傳，完成電子報到，徐漢最後上傳是在18日晚，今天下午1時55分，科控中心告知，徐漢配戴之電子腳環遭拆卸。

橋頭地院表示，審理前中油執行長徐漢涉嫌貪污治罪條例等案件，先前曾對被告徐漢限制出境、出海，並實施科技監控處分，亦即命被告配戴電子腳環、每週三、週六晚間9時至11時之間，以手機在住家門牌號碼前自拍後，上傳科控中心以完成電子報到等處分。

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徐漢最後報到是在18日晚間，今天下午1時55分，接獲科控中心告知，被告徐漢配戴之電子腳環遭到拆卸，院方於下午2時許製作拘票，函請楠梓分局、橋頭地檢署、屏東地檢署等協助儘速拘提被告徐漢到案，但截至目前為止，尚未尋獲被告徐漢。

據了解，徐漢被羈押1年多後，2023年6月獲准500萬元交保，僅限制出境、出海，沒有要求執行電子腳環科技監控，檢方則主張徐漢仍有逃亡之虞，應接受適當之科技設備監控，但被法院駁回，直到去年5月檢方再度建請法院命被告接受科技設備監控，法院才裁准。

徐漢原定今年1月30日宣判，因案情複雜改期至今年3月23日宣判，未料，徐早一步棄保潛逃。

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