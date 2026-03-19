輾斃路倒醉漢拖行5公尺 女駕駛肇逃自首、賠錢換緩刑

台中徐姓女子開車輾過酒醉躺在車道的游姓醉漢卻肇逃，事後才到警局自首，因和家屬達成和解，台中地院判1年3月徒刑，緩刑2年。（記者陳建志攝）

台中徐姓女子2023年8月凌晨駕駛自小客車行經大雅區，撞上並輾過酒醉躺在車道上的游姓男子，還往前拖行4.7公尺，徐女肇事後一度下車查看，卻肇事逃逸，返家後打給友人才到警局自首，游男隨後被妹妹發現趕緊送醫仍傷重不治。台中地院審理時徐女坦承犯行，並與家屬達成和解，加上自首減刑，依過失致死、致死逃逸罪處1年3月徒刑，緩刑2年。

中檢起訴指稱，徐姓女子2023年8月8日凌晨零時34分，駕駛自小客車行經大雅區神林南路272巷時，右前輪撞上並輾過酒後欲步行返回住處、卻酒醉躺在路上的游姓男子，並往前拖行4.7公尺，造成游男有頭胸腹部鈍挫傷、多重器官損傷等傷害。

請繼續往下閱讀...

徐女肇事後一度下車查看，見游男受傷倒地竟棄之不理，逕自駕車逃逸返回住處，並打電話給鄭姓友人商議後續處理方式，直到凌晨1點才前往大雅派出所報案自首；游男隨後則被外出找人的妹妹發現，立刻打119送醫，卻因傷重在當天凌晨3點22分宣告不治。

徐女在檢警偵辦時，一度辯稱當下有下車察看，但是沒有看到東西，才會開車回家，不過檢警調閱現場監視器發現，徐女發現疑似壓過東西後一度下車，並走近死者倒臥處約5公尺處察看後，就止步不再走近，隨後上車離開，認定辯解僅為逃避刑責而已。

而此次事故經鑑定，游男飲酒後於夜間躺臥於無號誌交岔路口，為肇事主因，徐女未注意車前狀況則為肇事次因。

台中地院審理時，徐女坦承犯行，法官審酌其肇事為次因，且於犯後終能坦承犯行，並與家屬達成和解，並賠償完畢，加上自首符合減刑條件，依過失致人於死罪，處有期徒刑7月；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人於死而逃逸罪，處有期徒刑1年，合併執行1年3月，緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法