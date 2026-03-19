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    覬覦土地設局奪產！「天道盟公主」虐死中風翁 辯腦損二審仍判12年

    2026/03/19 19:43 記者許國楨／台中報導
    外號「天道盟公主」的竺姓女子虐死老翁，台中高分院維持一審12年原判。（資料照）

    外號「天道盟公主」的竺姓女子虐死老翁，台中高分院維持一審12年原判。（資料照）

    外號「天道盟公主」的竺姓女子，覬覦陳姓老翁名下多筆土地，竟設局接近並控制行動，最終老翁慘遭虐死，竺女一審被判12年，全案上訴台中高分院今天審結，駁回上訴，維持原判。

    案發於2023年底至2024年初期間，竺女與張姓等共犯，將中風行動不便老翁帶往江姓同夥提供的住處，及多處旅館拘禁限制行動，甚至被押往各機關辦理文件，過程中，竺女不僅未停止控制，還多次動手施暴，以徒手、掃把毆打老翁頭部、胸腹及四肢。

    2024年1月8日晚間，衝突進一步升高，竺女竟對老翁施以更激烈攻擊，不僅持續毆打，還出腳踩踏其胸腹與頭部，隔日凌晨，同夥發現老翁失去意識，緊急送醫，但因肋骨斷裂、肺部塌陷及內出血等傷勢，最終因多重創傷性休克不治，竺女則趁隙逃逸，事後被警方查緝到案。

    案件審理期間，竺女否認犯行，辯稱老翁是自行跌倒，甚至聲稱自己「小腦損傷87%」，記憶會斷片，還當庭嗆聲「判我死刑好了」，試圖規避責任，然法院認為，其說詞與事證不符，且犯後逃逸、態度冷漠，難認有悔意，一審依傷害致死罪判處12年徒刑，全案上訴後，二審審理結果今天出爐，台中高分院認定原判決事證明確、量刑適當，駁回上訴，維持12年徒刑，可上訴。

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