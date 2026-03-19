大樓警衛竟有殺人強盜前科 夜闖住戶偷信用卡、名牌包

梁家華把住戶的鑰匙包藏入口袋中，並伺機闖入其家中行竊。（記者翁靖祐翻攝）

梁家華有殺人及強盜前科，服刑完畢後擔任代班夜間警衛，前科累累的他竟利用職務之便，把住戶遺忘在櫃台的鑰匙包收入囊中，佯裝上樓巡邏，藉機潛入住戶住家，偷走信用卡及長夾包。台北地檢署依照竊盜罪嫌起訴梁男，建請法官處以重刑。

梁家華有殺人及強盜前科，曾在花蓮犯下強盜案件，2011年被判處有期徒刑8年6月，梁男於2019年9月11日縮短刑期假釋付保護管束出監，2020年6月28日保護管束期滿後執行完畢。

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服刑完畢以後，梁家華在台北市中山區的社區大樓擔任代班夜間警衛，2024年7月22日晚上，他在值班櫃台發現住戶忘記帶走裝有門禁卡的鑰匙包，透過感應器確認卡片持有人身分，再鑰匙包收入囊中。

梁家華透過對講機確定住家沒人，佯裝巡邏潛入，偷走住戶數張信用卡，價值約20萬日幣的Tory Burch深藍色長夾，得手以後裝作若無其事返回值班櫃台。

隔天，住戶赫然發現信用卡被盜刷，旋即報警，警方順藤摸瓜，查獲梁家華。檢方認為，梁家華刑罰之反應力顯然薄弱，且依其罪狀並無依累犯加重有違反罪刑相當原則之可能性，應依法論以累犯並加重其刑，並依照依竊盜罪嫌起訴梁家華。

梁家華竊走住戶裝有信用卡，且價值約20萬日圓的長夾包。（記者翁靖祐翻攝）

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