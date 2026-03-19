嘉市興業東路13戶遭祝融 黃敏惠慰問

興業東路今清晨火警，延燒13戶民宅，嘉義市長黃敏惠（左二）等人慰問關懷受災戶。（嘉義市政府提供）

嘉義市興業東路145巷今清晨發生民宅火警，13戶民宅遭祝融。嘉義市長黃敏惠今率市府團隊前往關懷慰問，並表示將持續提供受災民眾必要支持與關懷，同時已媒合廟宇、民間團體資源，盼集結各界力量，協助居民儘早恢復正常生活。

黃敏惠偕同廟宇及民間團體代表前往現場，慰問受災住戶並發放慰問金，包含九華山地藏庵、嘉義城隍廟、嘉義文財殿附屬文通慈善會、慈濟基金會、福添福基金會、嘉義市嘉邑行善團等團體提供慰問金及相關協助。

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市府表示，火災發生後，第一時間啟動關懷與安置機制，無處依親受災戶已協調旅宿業者提供臨時安置服務；後續將安排「一戶一社工」專案協助，針對安置需求、生活重建、經濟補助及法律扶助等事項，提供持續性陪伴與協助。同時進一步串聯民間資源，共同協助受災戶儘速重建生活。

針對受災住戶中就讀嘉義市立國中小學生，校方在第一時間已關心慰問，後續將協助補助學生在校所需學用品及支持，讓孩子們安心就學，持續學習與成長。

黃敏惠（右）慰問受災戶，媒合社會資源給予協助。（嘉義市政府提供）

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