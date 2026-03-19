扯！偷水果球攤車改賣雞蛋仔 賊求原諒：想圓創業夢

二分局警方「海巡」武聖夜市，12小時內活逮偷走攤車準備開業的王女。（民眾提供）

賣水果球的陳姓攤商懷孕，攤車暫放親戚家門口，竟遭王姓婦人偷走，創業賣雞蛋仔。台南市警二分局獲報，「海巡」各大夜市，王女已備妥粉漿開張，落網向陳女請求原諒。警方訊方將她移送法辦。

陳女在國華街經營水果球生意，近期懷孕需要在家休養，暫停營業，生財工具攤車移到親戚家門口停放。昨天早晨，陳女發現攤車不翼而飛，到二分局海安派出所報案。

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實務上，常有撿回收業者會將騎樓物品拿走，陳女說，報案後，一開始警方也跟她說攤車會被回收業者撿走，但她從監視器畫面看到王女身影，認為她也不像回收業者，推車姿勢很像攤商，警方決定到台南各大夜市巡看看。

當天晚間9點多，警方到武聖夜市逛到一半，發現一輛攤車外觀與陳女失竊攤車相符。員警上前盤查，通知陳女到現場指認。陳女說，一眼就看出自己的攤車，當時王女在短短半天內備妥加熱設備與大量粉漿，準備開賣香港知名小吃雞蛋仔，讓她當場傻眼。

王女這時才向陳女道歉，哀求原諒，聲稱缺乏資金又想創業，臨時起意犯案。但陳女認為，這些材料根本不可能半天就準備好，質疑王女根本預謀犯罪。不過，攤車在12小時內失而復得，她很感謝警方效率這麼高，還為了她的攤車去逛夜市。警方訊後將王女依竊盜罪移送。

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