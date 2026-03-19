真面目曝光！大咖拖吊蟑螂「小崔」赴泰避風頭返台落網 北檢複訊

「小崔拖吊」業者崔博翔。（記者翁靖祐攝）

俗稱「拖吊蟑螂」流竄雙北，犯案三家拖吊公司分別為騰至、東海，其中最為出名的「小崔拖吊」業者崔博翔趕在警方行動前2天已出境赴泰，今（19日）凌晨搭機返台，落地後即由航警帶回，約於下午3時30分移送台北地檢署複訊。從影片中可以看到，崔男全程配戴口罩、低頭不發一語，在警方戒護下快步走入地檢署，面對媒體連珠炮式的提問並未作出反應。

據統計，從2024年初至今，正式報案的受害者已達22人，但警方研判，許多民眾因急於用車或自認倒楣而選擇隱忍，實際受害人數恐超過60人。其中，「小崔拖吊」業者崔博翔在圈內頗有知名度，日前被民眾爆料登上媒體版面，察覺矛頭不對，隨即出國避風頭。直至今天凌晨零時許落地桃園機場後，由航警局通知境管單位到場帶人，並通知北市刑大將人帶回。

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警詢時，崔男供稱，蔡、許2人原本都是他拖吊公司員工，最近才發現對方近2年私下利用公司名義在外面哄抬價格，因此今年初就將2人趕出公司，蔡、許兩人後來到外面自立門戶。不過，警方對證供不予以採信，今日訊後移送地檢署偵辦。

檢方昨（18日）深夜先行針對其他共犯進行複訊，並認定嫌犯蔡尚璁、許峯頤2人涉嫌違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及恐嚇取財等罪，且犯罪嫌疑重大，並有勾串及反覆實施之虞，已向法院聲押禁見；另李、陳、劉、廖4名被告則裁定各以20萬元交保。

台北市刑大調查，3家拖吊公司表面各自經營，實則串聯分工，並以每月3萬至4萬元壟斷網路關鍵字，讓搜尋結果前三名皆為其據點。被害人聯繫後，業者迅速派車，趁車主慌亂誘簽含不合理收費的電子合約，車輛一上車即變臉，若車主反悔便以「已簽約」拒放車，形同變相勒索。

警方查獲的價目表，亦揭露該集團極其誇張的收費手段。除了基本的起拖費外，業者並研發出多種「加價套餐」，休旅車起拖5500元、事故車7500元、進口車8000元起跳；四輪離地加收900元、安裝輔助輪「一輪」即收2500元。若輪胎卡死，每輪加收6000元；高架道路作業加收3500元「風險費」；車輛翻正或泥沙脫困甚至開價2萬元。

雙北拖吊蟑螂中最出名的「小崔拖吊」業者崔博翔，趕在警方行動前兩天出境赴泰，今凌晨搭機返台，落地後即由航警帶回，約於下午3時30分移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

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