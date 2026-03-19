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    首頁 > 社會

    詐團假扮老闆指示匯款 台中會計險賠1400萬

    2026/03/19 16:18 中央社
    台中某公司會計人員誤信詐團手法，由「假老闆」透過通訊軟體，要求會計昨天至銀行匯款新台幣1400萬元，行員發現有異報案，經會計向「真老闆」確認未指示匯款，避免損失。示意圖。（資料照）

    台中某公司會計人員誤信詐團手法，由「假老闆」透過通訊軟體，要求會計昨天至銀行匯款新台幣1400萬元，行員發現有異報案，經會計向「真老闆」確認未指示匯款，避免損失。示意圖。（資料照）

    台中某公司會計人員誤信詐團手法，由「假老闆」透過通訊軟體，要求會計昨天至銀行匯款新台幣1400萬元，行員發現有異報案，經會計向「真老闆」確認未指示匯款，避免損失。

    台中市警局烏日分局今天表示，大肚分駐所昨天上午接獲轄內台中銀行大肚分行行員報案稱，有一名公司會計人員疑似遭詐騙，欲匯款大筆金額至國外帳戶，請警方到場協助。

    經員警到場了解，一名公司會計人員誤信詐騙集團手法，對方先假冒國外廠商透過LINE聯繫，並邀請會計人員加入一個包含「老闆、會計、廠商」在內的群組。

    群組中，詐團「一人分飾兩角」，假廠商宣稱已取得老闆同意支付貨款，並提供收款帳戶資訊，隨後「假老闆」便要求會計人員，前往銀行臨櫃匯款44萬美元（約新台幣1400萬元）至指定帳戶。

    銀行行員審核時，發現該筆匯款金額遠超過客戶平日的交易習慣，隨即進行關懷提問，經行員研判會計人員疑似遭詐，立即通報警方到場協助。

    在警方與行員的勸說下，會計人員撥打國際電話給人在國外的「真老闆」求證，這才確認對方根本未指示匯款。會計人員事後驚魂未定，直呼若非行員與警方及時攔阻，公司將蒙受巨大損失，並不斷向行員與警方致謝。

    台中烏日警分局長謝博賢今天到事發的分行頒發禮品致謝，表彰對防詐工作的力挺。警方呼籲，企業有大額匯款時，切勿僅憑通訊軟體訊息即進行匯款，遇到相關訊息或陌生信件，務必多次確認查證，以免遭詐。

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