高雄父子加工自殺疑案 父體內農藥殘留曝光追是否遭強灌

岡山警方在燕巢區車林巷邊坡尋獲失聯邱姓父子。（警方提供）

高雄邱姓父子疑似加工自殺案，兒子邱男涉犯幫助他人使之自殺罪，涉嫌重大，有逃亡之虞 ，向法院聲請羈押獲准（未禁見），今天法醫進一步解剖複驗死者，發現死者喉嚨、胃部有農藥殘留； 頭部、身體有外傷，但並非致命傷。將追查是否遭外力強灌，一度送醫急救的兒子，將向醫院調病歷了解是否服用安眠藥及農藥。

警方指出，邱姓父子14日晚間9點多和住在彰化的女兒視訊，言談間疑似情緒低落，掛斷電話後，父子兩人一直無法連繫上，邱女擔心兩人發生意外，趕緊向警方報案，岡山分局接獲轉報協尋，鎖定2人共乘機車及手機定位地點，確認應出沒在燕巢區車林巷一帶，動員警力前往搜尋，警方先尋獲機車，在附近路邊發現精神恍惚的邱男，邱父則躺在一旁邊坡，已無生命跡象，經送醫急救仍不治。

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由於全案疑點重重，經檢警調查後認死者兒子邱男涉犯幫助他人使之自殺罪，涉嫌重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准（未禁見）。

檢警查出，邱男坦承農藥14日在仁武購買，安眠藥則在診所取得，父子2人因積欠賭債走投無路，相約一起喝農藥，自己吞了近百顆安眠藥、父親吞了30至40顆配酒下肚，警方對其說詞存疑，將進一步調查，邱男是否為父親投巨額保險，意圖詐保。

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