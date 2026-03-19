印度國家海事基金會訪海巡署 盼台印雙方海洋相關領域實質合作

海巡署長張忠龍致贈文宣品予印度國家海事基金會執行長邱漢（Pradeep Chauhan）。（記者邱俊福翻攝）

印度國家海事基金會（National Maritime Foundation,NMF）執行長邱漢（Pradeep Chauhan）昨天上午赴海巡署參訪，跟署長張忠龍就當前印太區域安全、海事治理及執法能力建構等議題，進行雙方交流，並表達將積極促成台印雙方在海洋相關領域的實質合作。

張忠龍表示，台灣位處第一島鏈戰略要衝，海巡長期肩負海上執法、海難救助及航行安全維護等任務，近年亦持續強化應處「灰色地帶威脅」的整體能量，故雙方交流中，一致認為，面對新型態海上挑戰，應以法治為基礎，強化理念相近夥伴間之合作與資訊交流，共同維護自由、開放且安全的海洋環境。

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邱漢則對我國海巡的專業能力表示肯定，並表達該基金會成立於2005年，持續關注印太海域安全發展，推動區域合作網絡，透過這次訪問，已深刻了解海巡每天所面臨的嚴峻環境，將積極促成台印雙方在海洋相關領域的實質合作。

海巡署強調，未來將持續推動與國際重要智庫及理念相近國家的交流合作，透過經驗分享與能力互補，提升海洋治理效能，並在印太地區持續深化合作網絡，共同因應日益複雜之海上安全挑戰，確保區域穩定與海域安全。

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