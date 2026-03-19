獨家》標線不良3年奪3命？中華路橋騎士遭砂石車輾斃 疑「木頭」害摔車

69歲吳男騎車壓到木塊摔倒，遭同向砂石車輾斃。南警一分局指出，偵查不公開不便對外說明，但現正積極調閱監視器尋找木塊物主，以釐清過失與肇事責任。（民眾提供）

台南中華路橋3年發生3起死亡車禍，昨天69歲吳姓男子騎車遭砂石車輾斃，各界質疑政府標線設計不良、不重視機車路權，但警方發現吳男疑壓到路上的木塊摔車，遭砂石車輾壓。警方正調查物主，釐清過失責任。

中華路橋昨天發生死亡車禍，有民眾引述交通團體質疑，下橋路段為了留給左轉車道，將機車道消失，導致大小車混合在同一車道，影響機車路權，對政府的交通設計充滿怨言。但經本報調查，這次的死亡車禍，可能與外界質疑的標線有所不同。

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依目擊者指出，當時與吳男同向行駛的砂石車車速相當緩慢，且路線保持直行並未偏移車道，兩車在同向車道併行直行不久，吳男的機車前輪疑似壓到一塊木塊，導致機車瞬間失去平衡，隨即向左側翻覆，接著被一旁的砂石車輾過，砂石車駕駛馬上停下車，發現造成車禍當下愣住，並馬上向警方報案。

由監視器畫面也能看到，吳男騎車直行，但車身突然向道路左側翻覆，翻覆的狀況很不自然，疑似是車輪壓到障礙物。

對於壓到木塊一事，轄區警一分局指出，獲報後趕赴現場，但調查內容涉及偵查不公開不便對外說明，不過當地民眾指出，警方今天一直拜託調監視器，想查看木塊是誰掉落，但是多數住家的監視器距離路橋太遠，很難找到物主。

警方指出，之前曾有案例是保溫瓶從機車的飲料架滾下來、汽車沿路漏油，害經過的車輛自摔，都有連帶的肇事責任，警方都會釐清這些狀況，是否有故意或是過失。

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